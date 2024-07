60ª Festa do Colono em Joinville: expectativas e candidatas à realeza

Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

A 60ª Festa do Colono em Joinville está chegando! Nos dias 19, 20 e 21 de julho, a Sociedade Rio da Prata, em Pirabeiraba, será o cenário dessa celebração tradicional. Este ano, as expectativas estão altas, especialmente entre as candidatas à realeza do evento. Mikael Melo conversou com elas para descobrir mais sobre suas histórias e perspectivas. Não perca esta cobertura especial que destaca a cultura e a tradição desta festa icônica de Joinville!

