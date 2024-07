60 anos de Balneário Camboriú: tradicional corte de bolo reúne milhares de pessoas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h25 ) ‌



Balneário Camboriú celebrou seus 60 anos de história no último sábado (20) com uma festa memorável que incluiu o tradicional corte de bolo. Milhares de pessoas se reuniram para participar das comemorações, marcando o aniversário da cidade com muita alegria e entusiasmo. O evento, que destacou o espírito acolhedor da comunidade, contou com diversas atividades e a presença de moradores e visitantes que celebraram juntos essa importante data. As imagens capturadas por Leandro Lins e os depoimentos dos moradores, como o de Rosa Corrêa, proporcionam um vislumbre da grandiosidade e do impacto da celebração na cidade.

