6 mil cartinhas: Papai Noel dos Correios inicia ação de Natal em SC Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 07/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h23 )

Campanha é a maior ação solidária de Natal do Brasil. Cartinhas foram escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

