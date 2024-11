500 mil pessoas vivem sozinhas em SC; crescimento de domicílios unipessoais no Brasil Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 13/11/2024 - 21h03 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Santa Catarina, cerca de 500 mil pessoas vivem sozinhas, um número que reflete a tendência de crescimento de domicílios unipessoais no estado. De acordo com dados recentes do IBGE, os lares unipessoais aumentaram 6,5% em todo o Brasil, evidenciando uma mudança no padrão de convivência familiar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.