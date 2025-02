50 por 1: Alvaro Garnero encontra múmias com mais de 500 anos na Bolívia Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 24/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No segundo episódio da nova temporada do 50 por 1, Alvaro Garnero continua a viagem pela Bolívia e desbrava Pulacayo, pertencente ao município de Uyuni. A vila, hoje praticamente abandonada, chegou a ser a maior produtora de prata no país. Por lá, há um cemitério de trens que antigamente atendia os mineiros da região. O empresário também visita uma gruta e encontra múmias preservadas há mais de 500 anos.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.