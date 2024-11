50 anos plantio direto Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 27/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O sistema de plantio direto hoje tão conhecido e consolidado está completando 50 anos. Nesse período as técnicas foram sendo aprimoradas e os resultados levaram o Brasil a ser uma potência na agricultura. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

