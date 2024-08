50 anos de tradição e inovação: a história da família Machado no cultivo do abacaxi Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 09h54 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h49 ) ‌



Minas Gerais é o terceiro maior produtor de abacaxi do Brasil, com destaque para a região do Triângulo Mineiro, que contribui com 90% da produção estadual. A família Machado, de Monte Alegre de Minas, é um exemplo notável dessa tradição, cultivando a fruta há mais de 50 anos. Com uma produtividade impressionante de 30 mil frutos por hectare, a propriedade da família é uma das maiores do estado.

Em 2022, Minas Gerais produziu mais de 155 mil abacaxis, posicionando-se atrás do Pará e da Paraíba, que lideram a produção nacional com 350 mil e 275 mil frutos, respectivamente. O Brasil, por sua vez, alcança uma produção total de quase 1,6 milhão de abacaxis. A dedicação e a experiência da família Machado exemplificam a importância do cultivo do abacaxi para a economia local e nacional.

