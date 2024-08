50 anos de arte: Amandos Sell comemora 50 anos de carreira com uma exposição que promete emocionar Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h53 ) ‌



No próximo sábado, dia 24 de agosto, o Instituto Internacional Juarez será o cenário de uma celebração artística única. O renomado artista plástico Amandos Sell comemora 50 anos de carreira com a exposição "50 Anos de Arte", que traz um recorte emocionante da sua trajetória. A curadoria, assinada pelo produtor cultural Luciano Itaqui, promete oferecer uma visão profunda e enriquecedora do trabalho de Sell. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 1º de novembro, oferecendo aos visitantes a chance de se encantar com a obra desse importante artista joinvilense.

