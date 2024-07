5 Passeios na COSTA RICA | Quanto Custa? | Vlog de Viagem

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Fala, Galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

Esse são 5 passeios e quanto custa cada na região de Guanacaste, Costa Rica!

Primeiro, você pode se locomover pela região das praias de Tuc Tuc… não esquece de negociar na hora.

Exemplo: de Guiones até Garza chega a custar 8000 Colones (mais ou menos 12 dólares)

Uma aula de surfe particular com duração de duas horas fica em média 100 dólares

Trilha de mountain bike com guia em uma bicicleta normal 65 dólares, em uma EBike (bicicleta elétrica) custa U$85.

Onde aluguei a minha:

https://nosaramtb.com

Passeio de quadricíclo em um período de 4 horas para praias e cachoeiras custa 65 dólares.

A empresa que fiz o meu passeio fica em Samara:

https://outbackquads.com

Sessão de yoga particular custa 80 dólares… em grupo com horários pré estabelecidos custa 20 dólares no centro de yoga The Bodhi Tree…

