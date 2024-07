49,16% do litoral cearense deve sofrer com avanço do mar Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h01 ) ‌



Um estudo científico aponta que quase metade do litoral cearense deve sofrer com o avanço do mar, somente no município de Fortim, 318 metros da faixa de areia podem ser perdidos até 2030. Sobre o assunto, conversamos com a professora do departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará, Narelle Maia de Almeida, que é uma das autoras do estudo.

