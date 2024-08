48 municípios paulistas estão em alerta máximo após as queimadas Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h02 ) ‌



Depois do cenário caótico que viveu o estado de São Paulo nesse fim de semana por conta do avanço recorde de incêndios. A temperatura deve continuar baixa no Sul e Sudeste até pelo menos quarta-feira. A influência do ar mais frio reduz o risco de incêndios em São Paulo. O fogo destruiu cerca de 20 mil hectares, segundo a defesa civil do estado. Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, comenta sobre o assunto.

