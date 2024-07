48 HORAS SEM NOTÍCIAS: família procura por Júlio Henrique | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 18h38 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Julio Henrique Santos, de 33 anos, está desaparecido desde quarta-feira em Uberlândia. De acordo com sua família, ele foi visto pela última vez na praça do bairro Alvorada, onde mencionou que iria pegar uma carona para sua cidade natal, Bocaiúva. A situação é preocupante, especialmente porque Julio sofre de depressão profunda e não está em tratamento medicamentoso.

Informações adicionais fornecidas pela família indicam que Julio foi visto pela última vez no bairro Morumbi, no dia 24 de julho. Ele vestia um terno e tênis branco, e atualmente está com barba. A família está desesperada por notícias e pede a colaboração de todos para localizá-lo. Qualquer informação pode ser crucial para encontrá-lo e garantir sua segurança.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9ulfvdufSlk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=7iE-y6r3ly0

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=cQhIBX5duK0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #desaparecido

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.