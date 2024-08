45% das famílias se endividam para ir à Disney Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h17 ) ‌



Uma pesquisa feita por uma empresa financeira americana revelou que 45% das famílias com filhos menores de 18 anos se endividam para viajar para a disney. Mais de 2.000 mil pessoas dos Estados Unidos foram ouvidas para chegar a este dado, que é explicado pelo alto valor da viagem. De acordo com o site de finanças pessoais Nerd Wallet, uma família de quatro pessoas pode gastar de seis mil até US$ 15 mil em uma viagem de uma semana à Disney.

