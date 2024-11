45 anos de esperança: CEREA celebra trajetória de superação em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 08h05 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h05 ) twitter

O Centro de Recuperação de Alcoólatras de Uberlândia (CEREA) celebrou 45 anos de atuação na cidade no dia 25 de outubro, acumulando histórias de superação e apoio mútuo. Fundado originalmente no interior de São Paulo há 54 anos, o CEREA chegou a Uberlândia em 1979 e desde então tem oferecido acolhimento e uma rede de suporte para pessoas em luta contra o alcoolismo. Com duas unidades, nos bairros Pampulha e Tocantins, a instituição realiza encontros semanais, onde participantes compartilham experiências e encontram força para enfrentar o vício.

Para muitos, o CEREA representa uma segunda chance, como foi para Rosilda, que conheceu a instituição em 2000, quando buscava ajuda para o ex-marido, cujo alcoolismo afetava profundamente a dinâmica familiar. Ela nunca consumiu bebida alcoólica, mas o impacto do vício na vida do companheiro e da família a envolveu tanto que, atualmente, 24 anos depois, ocupa o cargo de tesoureira da instituição. Segundo Rosilda, o sucesso do CEREA está no apoio mútuo e nos testemunhos de superação, sem tratamentos específicos, mas com a força do acolhimento entre aqueles que enfrentam o mesmo desafio.

O psicólogo especializado em dependência química que acompanha o CEREA explica que o vício em álcool e outras substâncias tem origens complexas, muitas vezes enraizadas em fatores biológicos e experiências pessoais. Esse conhecimento, aliado ao apoio de quem já superou o vício, fortalece o papel da instituição, que mantém suas portas abertas a qualquer pessoa em busca de auxílio, independentemente do número de participantes.

