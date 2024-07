41º Festival de Dança de Joinville bate recorde de público mais de 15 mil participantes Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/07/2024 - 15h05 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h28 ) ‌



O 41º Festival de Dança de Joinville alcançou um marco impressionante este ano, reunindo mais de 15 mil participantes e espectadores. Este recorde histórico demonstra o crescente sucesso e a popularidade do evento, que continua a atrair entusiastas da dança de todo o Brasil e do mundo. Com uma programação diversificada e apresentações de alta qualidade, o festival não só celebra a arte da dança, mas também promove a cultura e a comunidade local. O grande número de participantes reflete o impacto e a importância do festival no cenário cultural nacional.

