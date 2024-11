40% dos professores atuam em mais de uma escola no país Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, a partir de dados do Censo Escolar 2023, mostrou que cerca de 40% dos professores do ensino médio, ou seja, mais de um terço deles, atuam em mais de uma escola no Brasil. Para entender melhor esse estudo e os impactos dessa realidade para os docentes e para o ensino dos alunos, conversamos com a Gabriela Mariconi, pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, que coordenou esse levantamento.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.