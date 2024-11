40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas no Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/11/2024 - 21h45 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte do cantor Agnaldo Rayol levantou um debate importante: os perigos envolvendo a queda de idosos em casa. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, um em cada três indivíduos com mais de 65 anos, já caiu em casa. Além disso, um de cada 20 idosos sofre uma fratura ou necessita de internação por causa desses acidentes domésticos.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.