40 crianças são aprovadas para estudarem na escola do Teatro Bolshoi em 2025

No último fim de semana, Joinville foi palco de um momento especial para o mundo da dança: quarenta crianças foram selecionadas pela renomada Escola do Teatro Bolshoi. Essas jovens bailarinas e bailarinos iniciarão uma jornada de oito anos na companhia, com o objetivo de se formarem como profissionais da dança. Durante o evento, acompanhamos o último dia da seletiva, onde pequenos talentos de várias regiões do Brasil se apresentaram, demonstrando suas habilidades e, acima de tudo, seus sonhos. Essa oportunidade não só transforma suas vidas, mas também enriquece o cenário cultural do país. Confira as emoções e expectativas desse dia marcante!

