4º Seminário de Negócios Internacionais da FIEP com Higor Bezerra de Menezes Aclr|Do canal Grands no YouTube 26/08/2024 - 14h54 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h10 ) ‌



No Grands por Bessa do último sábado (24), Higor Bezerra de Menezes, da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), fala sobre o 4º Seminário de Negócios Internacionais que vai acontecer nos dias 27 e 28 de agosto.

Para mais informações acesse o Portal Grands por Bessa no seguinte link: https://ric.com.br/grands/fiep-e-wtc-realizam-o-4o-seminario-de-negocios-internacionais-do-parana/

