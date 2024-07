Aclr |Do canal Univer Vídeo no YouTube

4º DIA MINUTO UNIVER | Por Trás do Ritmo

No Jejum de Daniel, você se desconectou de suas playlists favoritas, para se conectar com Deus, certo?!

Mas… você sabe o que tem por trás das suas músicas?

O documentário Por Trás do Ritmo irá te mostrar o lado espiritual das canções. Assista hoje, no terceiro dia do Jejum de Daniel.

