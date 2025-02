37 pessoas suspeitas de integrar quadrilha especializada em roubo de celulares são presas no Rio Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 10h48 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

37 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubo de celulares foram presas no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o grupo atuava em lugares de grande movimentação, como centros comerciais. Depois de roubar, os criminosos invadiam o sistema do celular e conseguiam os dados pessoais das vítimas, como endereços e nomes de parentes. Em seguida, entravam em contato com elas para fazer mais ameaças.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #riodejaneiro #operação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.