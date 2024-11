35ª Marejada em Itajaí destaca inclusão e acessibilidade no evento Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/10/2024 - 21h35 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h36 ) twitter

A 35ª edição da Marejada, em Itajaí, mostra como é possível organizar um evento de grande porte com foco na acessibilidade e inclusão. Reconhecida como a maior festa de pescados do Brasil, a Marejada deste ano implementou projetos e estruturas para garantir que todas as pessoas possam participar, incluindo aquelas com necessidades especiais. O evento reforça o compromisso da cidade com a inclusão social, proporcionando uma experiência acessível e acolhedora para todos os visitantes.

