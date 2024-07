35ª Encatho & Exprotel: início do maior encontro de Hhotelaria do Sul Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/07/2024 - 20h57 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h36 ) ‌



A 35ª edição da Encatho & Exprotel, o maior encontro de hotelaria e turismo do Sul do Brasil, começou nesta terça-feira (23), em Florianópolis e promete ser um marco para o setor. O evento, que se estenderá até quinta-feira, reúne profissionais e empresas da área para discutir tendências, fazer networking e explorar novas oportunidades de negócios. Acompanhe todos os detalhes ao vivo com nossa repórter Suzan Rodrigues, que está no local trazendo as últimas atualizações sobre o evento.

