35 anos da NDTV: relembrando o impacto do Furacão Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 13/08/2024 - 20h38 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h44 ) ‌



A NDTV está celebrando 35 anos de jornalismo e prestação de serviço aos catarinenses com uma série de reportagens especiais sobre eventos marcantes da nossa trajetória. Nesta reportagem especial, destacamos a cobertura exclusiva do Furacão Catarina, um dos eventos mais impactantes para Santa Catarina e o Brasil. Reviva a experiência com relatos de jornalistas que acompanharam de perto o evento, imagens históricas e uma visão aprofundada sobre o impacto do furacão.

