30 mil pessoas são esperadas na quarta edição do Rodeio Diamantes de Laço em São José
08/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h33 )



Começa nesta quinta-feira (08), a quarta edição do Rodeio Diamantes de Laço no CTG Os Praianos, em São José. O evento promete atrair cerca de 30 mil visitantes durante o fim de semana, com atrações e competições típicas do rodeio. A repórter Suzans Rodrigues está no local para trazer todas as informações sobre a abertura e o que esperar das festividades. Confira.

