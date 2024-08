30ª edição da Gincana Cidade de Blumenau é histórica e celebra cultura e solidariedade Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 28/08/2024 - 15h03 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h24 ) ‌



No fim de semana acontece a 30ª Gincana Cidade de Blumenau, uma edição histórica com provas durante todo o sábado e domingo. Serão 30 provas no fim de semana todo. Recebemos o Fábio Marcos Gall, coordenador na equipe Tribo dos Anjos para sabermos todos os detalhes.

