3 pontos-chave para ter disciplina – Ep. #02 Disciplina é destino – Clube da leitura Aclr|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 18/08/2024 - 17h39 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No segundo episódio do estudo do livro Disciplina é destino, de Ryan Holiday, conheceremos os 3 pontos básicos para praticar a disciplina em nosso dia a dia e colher os bons frutos que ela traz. Imperdível!

.

Confira o Episódio 1 – Disciplina é destino – O poder do Autocontrole: https://www.youtube.com/live/t3FRDShMksk?si=I3Jqc4aJzKKSy1ol

.

‌



Obrigada por assistir!

.

‌



#livros #PatríciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.