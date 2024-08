3 milhões de pessoas podem ficar sem água com manutenção do sistema Guarapiranga em SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/08/2024 - 18h10 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h37 ) ‌



3 milhões de moradores da região metropolitana de São Paulo podem ter problemas no abastecimento de água devido a serviços de manutenção no sistema Guarapiranga. A orientação é para que os residentes economizem e utilizem a água com consciência. Os trabalhos vão entre a tarde deste domingo (4) e a manhã desta segunda-feira (5). Além da capital paulista, os municípios afetados incluem Cotia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

