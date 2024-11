3ª Corrida Mário Penna é sucesso de público e arrecadação para o tratamento do câncer, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 04/11/2024 - 10h46 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#recordminas

A 3ª Corrida Mário Penna foi realizada na Praça Nova da Pampulha, neste sábado (02). O evento marcou o encerramento da campanha Outubro Rosa e o lançamento do Novembro Azul, que promovem a conscientização sobre o câncer de mama e próstata. Toda a renda arrecadada na corrida foi destinada ao tratamento gratuito de pacientes com câncer atendidos pelo instituto. A equipe da RECORD MINAS esteve presente no evento. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.