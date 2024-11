2W MOTORS INAUGURA MAIOR LOJA ROYAL ENFIELD DO BRASIL Aclr|Do canal MinutoMotor no YouTube 15/10/2024 - 14h22 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h01 ) twitter

Localizada no Auto Shopping Aricanduva, a nova loja Royal Enfield de São Paulo é a maior do Brasil. Com 890 m², a unidade é gerenciada pelo Grupo 2W Motors, pioneiro ao abrir as atividades da marca no país em 2017 com a abertura da unidade de Moema.

Editor do MinutoMotor, Aldo Tizzani conversa com Raul Fernandes Jr, da 2W Motors, sobre o histórico de sucesso do Grupo com a Royal Enfield.

‌



‌



‌



