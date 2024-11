28 mil espécies de orquídeas: planta tem a segunda maior família de flores do mundo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/11/2024 - 15h45 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h24 ) twitter

Você sabia que as orquídeas formam uma das maiores famílias de plantas com flor do planeta? Conhecidas por sua beleza e sofisticação, essas flores estão presentes em diversas regiões do mundo, com espécies únicas, características específicas e florando em diferentes épocas do ano. Embora cada tipo de orquídea seja especial de sua maneira, todas elas têm algo em comum: são um verdadeiro colírio para os olhos de quem as observa, encantando pessoas ao redor do mundo com suas cores vibrantes e formas exóticas.

