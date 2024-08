270 vagas para ginástica artística e judô são ofertadas em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h08 ) ‌



No clima dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as crianças que acompanham cada competição se admiram com a beleza e do desafio de cada modalidade que faz parte de uma cartela extensa no evento esportivo. Vagas disponíveis pela Prefeitura de Uberlândia possibilita que crianças e adolescentes vivam as emoções de modalidades olímpicas.

Segundo o diretor-geral da Futel, Edson Zanatta, assim que o Brasil conquistou medalhas na ginástica artística e no judô durantes as olimpíadas, a procura por essas modalidades teve um crescimento significativo.

