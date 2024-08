27 corpos da tragédia do voo 2283 já foram identificados Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h25 ) ‌



O Instituto Médico Legal de São Paulo identificou até o momento 27 corpos do voo 2283. Desses, 12 foram liberados para as respectivas famílias. Em uma reunião no hotel, os familiares receberam informações sobre o processo de identificação e liberação dos corpos. A maioria das identidades foi confirmada por impressão digital. Para algumas vítimas, a identificação vai ser realizada através da arcada dentária ou exame genético. Foram enviadas da cidade de Cascavel um total de 17 amostras genéticas e outras amostras foram coletadas diretamente em São Paulo.

