22ª Fenaostra terá muita gastronomia e shows nacionais
01/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h16 )

A Fenaostra, a maior festa da ostra do Brasil, começa oficialmente no dia 3 de dezembro em Florianópolis! Prepare-se para uma programação recheada de gastronomia deliciosa e shows nacionais. E não para por aí: a abertura da programação de Natal em Florianópolis está marcada para o dia 13 de dezembro, com a apresentação da Camerata e a presença do Papai Noel. Não perca essas festas que prometem agitar o mês de dezembro na capital catarinense.

