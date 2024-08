21º Congresso Nacional de Contabilidade deve receber cinco mil profissionais em Balneário Camboriú Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 21/08/2024 - 20h55 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h12 ) ‌



Em setembro, Balneário Camboriú será o palco do 21º Congresso Nacional de Contabilidade, um evento de destaque para o setor contábil. Com a expectativa de reunir cerca de cinco mil profissionais de todo o Brasil, o congresso abordará temas cruciais, incluindo a prestação de contas eleitorais e as mais recentes atualizações e práticas contábeis. O evento é uma excelente oportunidade para networking, atualização profissional e discussão sobre os desafios e tendências do mercado contábil.

