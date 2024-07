21 anos de prisão: homem que matou farmacêutica no Planalto Norte é condenado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h02 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h45 ) ‌



Na Tribuna do Povo de ontem, acompanhamos o julgamento do homem acusado de matar uma farmacêutica no Planalto Norte. Hoje, Edinei Wassoaski traz o resultado do júri, revelando a decisão final sobre este trágico caso. A farmacêutica foi brutalmente assassinada, e a comunidade aguardava ansiosamente por justiça. O julgamento, que atraiu grande atenção, finalmente chegou ao seu desfecho. Confira todos os detalhes sobre a condenação e a reação das famílias envolvidas, além das declarações dos advogados de defesa e acusação.

