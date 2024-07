200 anos de imigração alemã em SC: Grupo ND apresenta série de reportagens especiais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fundação Catarinense de Cultura realizou um evento especial para comemorar o bicentenário da imigração alemã no Brasil. O evento contou com a presença de diversas autoridades e marcou o lançamento de um projeto especial pelo Grupo ND, que apresentou uma série de reportagens exclusivas sobre a contribuição dos imigrantes alemães ao Brasil. Confira todos os detalhes dessa celebração e as reportagens que destacam a importância desse marco histórico.bicentenário imigração alemã, Fundação Catarinense de Cultura, Grupo ND, reportagens especiais, celebração SC, imigração alemã no Brasil, evento histórico.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.