200 anos de história: Grupo ND lança projeto que marca a imigração alemã no Brasil

Joinville recebe nesta quarta-feira (03) o lançamento de um projeto especial pelo Grupo ND para marcar os 200 anos da imigração alemã no Brasil. A iniciativa, que acaba de começar, promete celebrar e resgatar a história dessa importante contribuição cultural. A repórter Isabela Corrêa traz os detalhes ao vivo, incluindo entrevistas com Silvano Silva, diretor regional do Grupo ND, e Marcello Corrêa Petrelli, presidente do Grupo ND, sobre os objetivos e impactos desse projeto histórico em Joinville.

