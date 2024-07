200 anos da imigração alemã: “Cápsula do tempo” é aberta em São Leopoldo Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h35 ) ‌



Manter viva a história do município. Os moradores de São Leopoldo, na região metropolitana, já pensavam nisso em 1946, quando uma cápsula do tempo foi guardada num monumento da cidade. Agora, a abertura dela faz parte das comemorações dos 200 anos da imigração alemã no Brasil.

