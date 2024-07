200 anos da chegada dos alemães ao Brasil: Grupo ND lança primeiro capítulo da série de reportagens Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 10h48 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h22 ) ‌



Neta quinta-feira, 25 de julho, marca um dia significativo no calendário das comemorações da imigração alemã, celebrando oficialmente 200 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Esse evento não apenas deu início a uma nova era para o sul do Brasil, mas também consolidou a região como um importante polo germânico no país. A partir desse ponto histórico, o repórter Luan Vosnhak viajou até a Alemanha para entender o que motivou aproximadamente sessenta milhões de pessoas a deixar a Europa e quais foram as consequências dessa migração em massa. Acompanhe o episódio da série de reportagens especiais do Grupo ND.

