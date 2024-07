20 dos 62 municípios estão em situação de emergência no Amazonas Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h10 ) ‌



O estado do Amazonas começa a enfrentar aquela que pode ser a pior seca dos últimos anos, do total de 62 municípios amazonenses, 20 já estão em estado de emergência, um deles é Envira, que fica a 1.200 quilômetros de Manaus e tem uma população de 17 mil pessoas. Para entendermos qual a relação dessa seca com as mudanças climáticas, recebemos Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.

