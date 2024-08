2 anos da NDFM conheça Silvano Silva, o Diretor Regional Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h40 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h29 ) ‌



Para celebrar o segundo aniversário da rádio NDFM, estamos destacando as pessoas que tornam nossa programação especial. Hoje, o foco é Silvano Silva, o diretor regional do Grupo ND e verdadeiro apaixonado por rádio. Conheça a trajetória de Silvano, sua visão para a rádio e como ele contribui para o sucesso da NDFM. Esta edição especial é uma oportunidade de reconhecer o trabalho e a dedicação de Silvano Silva, que desempenha um papel fundamental na nossa rádio. Acompanhe e descubra mais sobre o Big Boss da NDFM.

