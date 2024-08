2 ano da NDFM: Sabriana Aguiar conta sua história no grupo grupo ND Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 21/08/2024 - 15h39 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Para celebrar os dois anos da NDFM, estamos destacando a história inspiradora de Sabrina Aguiar, nossa talentosa jornalista e âncora. Com um sorriso largo, bom humor e um profissionalismo exemplar, Sabrina tem sido uma peça fundamental na nossa equipe, além de ser a dedicada mãe do Lucas. Acompanhe conosco essa história cheia de dedicação e carinho que faz parte do sucesso da NDFM.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.