19/08/24 - Balanço Geral RN com Cyro Papinha e Tudo com Priscilla Freire

Balanço Geral Rn com Papinha, o apresentador líder em popularidade e audiência na Maior Emissora de Tv do Rio Grande do Norte!. Muita informação, reportagens com a marca da Record e o DNA da Tv Tropical, esporte com Alysson Bala e notícias de celebridades com Suzy Noronha na Hora da Venenosa. Na sequência Tudo com Priscilla Freire, o programa que torna suas tardes na Tv Tropical mais leves com muita música, comida boa e aventuras.

Nossa Programação Local Segunda a Sexta

6h30 - Balanço Geral Manhã com Alanzinho do Povo

08h00 - RN no Ar com Mara Godeiro

11h50 - Balanço Geral RN com Cyro Robson Papinha

14h15 - Tudo com Priscilla Freire

18h00 - Cidade Alerta RN com Murilo Meireles

12h00 - Balanço Geral RN Edição de Sábado com Alanzinho do Povo

13h00 - Sabadão Tropical com Priscilla Freire

14h30 - Saúde e Cia com Michelle Rincon

Domingo:

8h00 - No Campo com o Vaqueiro com Edyr Vaqueiro

8h30 - Repórter Aventura com Tiago Medeiros

10h00 - Papo de Fogão com Fernando Amaral

10h30 - Mundo dos Negócios com Jener Tinoco

