180 famílias protestam contra decisão sobre desocupação de terreno em Guarulhos (SP) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 14h54 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (24), 180 famílias que vivem há sete anos na comunidade Terra Prometida, Guarulhos, protestaram contra a decisão judicial de reintegração de posse após pedido do proprietário do terreno privado. Os manifestantes fecharam a via com barricadas em chamas e a manifestação foi marcada por confronto entre os moradores, que arremessaram pedras contra os policiais, e a Polícia Militar, que atirou balas de borracha e bombas de efeito moral nos manifestantes.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.