172 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 2023

No Brasil, 2,5 milhões de crianças foram registradas em 2023. Mas desse número, 172 mil não tiveram o nome do pai mencionado na certidão de nascimento. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. No ano passado, o número de filhos com pais ausentes no registro civil foi 5% maior que o registrado em 2022. Sobre o assunto, conversamos com o defensor público Marcos Henrique Caetano.

