17 mortos em acidente aéreo em Vinhedo (SP) são identificados Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h53 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h40 ) ‌



Uma força-tarefa do IML, em São Paulo, já identificou 17 dos 62 mortos no acidente aéreo, em Vinhedo, no interior do estado. Até o momento, oito corpos foram liberados aos familiares, incluindo os do piloto e copiloto. As identificações dos mortos foram feitas por reconhecimento das impressões digitais, agora, o IML aguarda os documentos pessoais das outras nove vítimas que foram identificadas para que os corpos sejam liberados.

