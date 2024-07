Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

Garanta sua inscrição no Programa Mais Médicos em Santa Catarina antes que as vagas se esgotem. Descubra como participar e contribuir com a saúde pública do estado com o repórter Moisés Stuker, direto de Blumenau.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.