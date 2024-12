14º Encontro Alexa encanta público com apresentação musical em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 08h22 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Instituto Alexa, fundado pela Uberlândia Refrescos, realizou ontem o 14º Encontro Alexa, reunindo 400 crianças e adolescentes em uma apresentação no Praia Clube. No repertório, músicas eruditas e populares encantaram o público, marcando mais um capítulo no incentivo cultural promovido pela instituição.

Desde sua criação, o Instituto Alexa busca transformar a vida de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos por meio da arte musical e da conscientização ambiental. Por meio de projetos como o FACEMAS, a entidade já patrocinou mais de dez iniciativas culturais em três anos, em parceria com escolas e associações, especialmente da rede pública.

A apresentação reforça o papel do Instituto como agente de transformação social e cultural, proporcionando novos desafios para os jovens e suas famílias. O evento celebrou a dedicação dos participantes e destacou a importância de iniciativas que fomentam o desenvolvimento artístico e educativo na comunidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=1ZYEAHf9oVM

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=0xCbH_-qks4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=cjnpE9Ho_74

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.