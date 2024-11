13º salário do INSS começa a ser pago; confira as datas de pagamento Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/11/2024 - 21h54 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h15 ) twitter

Começa na segunda-feira, 25 de novembro, o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, com a previsão de que o benefício seja depositado até o dia 6 de dezembro. Além disso, o Feirão Serasa Limpa Nome também está oferecendo oportunidades para que consumidores regularizem seus débitos, com descontos de até 99%. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja limpar o nome e melhorar sua saúde financeira antes do fim do ano.

